Гендиректор «Динамо» отреагировал на слова Тюкавина с критикой команды после «Зенита»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на слова форварда Константина Тюкавина с критикой команды после матча с «Зенитом».

— Пенальти — внутреннее дело команды. Мы сделали определённые выводы, в матче с «Динамо» Махачкала споров о пенальти уже не было.

— Слова Тюкавина вызвали небольшое беспокойство за атмосферу внутри команды.

— У нас всегда хорошие отношения и атмосфера в команде. Мы быстро среагировали на то, что случилось. Всё в порядке, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Динамо» состоялся 10 августа. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0.