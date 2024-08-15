Никита Медведев оценил дебют вратаря «Пари НН» Вадима Лукьянова в матче с ЦСКА

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев оценил дебют вратаря нижегородской команды Вадима Лукьянова в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с ЦСКА.

«Лукьянов в своём дебютном матче с ЦСКА провёл хорошую игру. Он молодец, но чуть не повезло в серии пенальти. Однако в этом нет ничего страшного, ведь это в какой-то степени лотерея», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, игра между «Пари НН» и ЦСКА состоялась накануне, 14 августа. Матч закончился со счётом 1:1 (4:2 пен.). На 32-й минуте счёт открыл «Пари Нижний Новгород»: забил нападающий Зе Турбо, которому ассистировал его коллега по амплуа Николоз Кутателадзе. На 60-й минуте счёт сравнял защитник ЦСКА Игорь Дивеев, которому ассистировал Илья Агапов. В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА. В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в финале обыграл «Балтику» со счётом 2:1.