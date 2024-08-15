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Никита Медведев оценил дебют вратаря «Пари НН» Вадима Лукьянова в матче с ЦСКА

Никита Медведев оценил дебют вратаря «Пари НН» Вадима Лукьянова в матче с ЦСКА
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Голкипер «Пари НН» Никита Медведев оценил дебют вратаря нижегородской команды Вадима Лукьянова в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с ЦСКА.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Турбо – 32'     1:1 Дивеев – 60'    

«Лукьянов в своём дебютном матче с ЦСКА провёл хорошую игру. Он молодец, но чуть не повезло в серии пенальти. Однако в этом нет ничего страшного, ведь это в какой-то степени лотерея», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, игра между «Пари НН» и ЦСКА состоялась накануне, 14 августа. Матч закончился со счётом 1:1 (4:2 пен.). На 32-й минуте счёт открыл «Пари Нижний Новгород»: забил нападающий Зе Турбо, которому ассистировал его коллега по амплуа Николоз Кутателадзе. На 60-й минуте счёт сравнял защитник ЦСКА Игорь Дивеев, которому ассистировал Илья Агапов. В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА. В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в финале обыграл «Балтику» со счётом 2:1.

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