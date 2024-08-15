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Реал Мадрид — Аталанта, счет 2:0, обзор матча, видео, голы, Суперкубок УЕФА 2024, 14 августа 2024

Видеообзор Суперкубка УЕФА «Реал» — «Аталанта»
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Вчера, 14 августа, состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались испанский «Реал» и итальянская «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером из Швейцарии. «Реал» обыграл соперника со счётом 2:0 и стал обладателем трофея. Представляем вашему вниманию видеообзор прошедшей встречи:

На 59-й минуте матча счёт открыл полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде с передачи Винисиуса Жуниора. На 68-й минуте встречи забил нападающий Килиан Мбаппе. Ему ассистировал Джуд Беллингем. Нападающий Килиан Мбаппе покинул поле на 83-й минуте, вместо него вышел Браим Диас.

Отметим, что эти команды встречались между собой ранее лишь в плей-офф Лиги чемпионов в 2021 году. Тогда оба матча также выиграл мадридский «Реал» (1:0 и 3:1).

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