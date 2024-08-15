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Расписание матчей Кубка России 15 августа

Расписание матчей Кубка России 15 августа
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Сегодня, 15 августа, состоятся два матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Кубок России, путь РПЛ, 2-й тур, 15 августа:

  • 18:00 мск. «Факел» — «Акрон»;
  • 20:30 мск. «Краснодар» — «Ахмат»;

В новом сезоне Кубка России приняли участие 107 клубов: 16 представляют Российскую Премьер-Лигу, 18 клубов из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» Леон-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов. Часть команд из любительских лиг и Второй лиги уже покинули турнир по сетке Пути регионов.

Действующим обладателем трофея является санкт-петербургский «Зенит», обыгравший в Суперфинале турнира «Балтику» (2:1).

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