Силкин: «Динамо» должно набирать свои очки и выходить в следующую стадию Кубка России

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о выступлениях бело-голубых в Фонбет Кубке России сезона-2024/2025.

«Сейчас Кубок России проводится по такой системе, что всегда можно выйти из групповой стадии. Понятно, что «Динамо» и «Зенит» — это фавориты, поэтому динамовцы должны набирать свои очки и выходить в следующую стадию Кубка. Кроме того, любая победа в любой игре придаёт уверенности», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, накануне состоялся матч 2-го тура группового этапа Кубка России между московским «Динамо» и «Динамо» Махачкала. Счёт на 44-й минуте открыли гости после попадания со штрафного полузащитника Абакара Гаджиева. Хозяева восстановили равновесие на 54-й минуте благодаря голу с пенальти в исполнении Хорхе Карраскаля. Победу же столичной команде принёс точный удар 21-летнего форварда Ярослава Гладышева за 15 минут до окончания второго тайма. Благодаря этой победе команда Марцела Лички поднялась на второе место в группе А, где также играют «Спартак» и «Крылья Советов». Динамовцы имеют три очка после двух матчей. Лидируют в группе красно-белые, победившие в обоих играх с начала розыгрыша.