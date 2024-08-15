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Расписание матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 15 августа

Расписание матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 15 августа
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Сегодня, 15 августа, пройдут ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Расписание матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы 15 августа:

  • 19:00 мск. «Рапид» Вена (Австрия) — «Трабзонспор» (Турция);
  • 19:00 мск. «Линкольн» (Гибралтар) — «Динамо» Минск (Беларусь);
  • 20:00 мск. «Эльфсборг» (Швеция) — «Риека» (Хорватия);
  • 20:00 мск. «Виктория» Пльзень (Чехия) - «Кривбасс» (Украина);
  • 21:00 мск. «Серкль Брюгге» (Бельгия) - «Мольде» (Норвегия);
  • 21:15 мск. «Аякс» (Нидерланды) — «Панатинаикос» (Греция);
  • 21:30 мск. «Серветт» (Швейцария) - «Брага» (Португалия);
  • 21:30 мск. «Лугано» (Швейцария) -  «Партизан» (Сербия);
  • 21:30 мск. «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — Пеневежис (Литва);
  • 22:00 мск. «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) - КИ Клаксвик (Фарерские острова);
  • 22:00 мск.  «Шэмрок Роверс» (Ирландия) - «Целе» (Словения).

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.

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