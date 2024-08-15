В «Атланте» рассказали, что Миранчук может дебютировать за клуб 25 августа

Российский полузащитник Алексей Миранчук может дебютировать в составе «Атланты» в матче МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси» 25 августа.

«Он ещё не приехал в Атланту. Мы надеемся, что он прибудет к концу этой недели и сможет сыграть на следующей неделе с «Лос-Анджелес Гэлакси», — приводит слова представителя пресс-службы «Атланты» ТАСС.

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов). Ранее в своей профессиональной карьере футболиста Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив».