Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: у «Спартака» выходит Зорин и делает игру, а рядом бегают недоразумения

Червиченко: у «Спартака» выходит Зорин и делает игру, а рядом бегают недоразумения
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре красно-белых в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (3:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 64'     0:2 Медина – 83'     0:3 Зорин – 90+3'    

«Крылья» просто раскладные. В этом сезоне команда выглядит беззубой и слабой. Единственная победа была над «Факелом», который выглядит ещё хуже. Даже по игре видно, что это не те «Крылья», которые были раньше.

«Спартак» до 60-й минуты ничего особенного не показывал. Хотелось бы побольше повторов, когда Мартинс пихал нападающего «Крыльев». Почему там не было 11-метрового? Надо отметить, что Зорин хорошо вошёл в игру. Для меня проходит красной чертой, что выходит молодой парень и показывает игру, а рядом бегают недоразумения за € 11-15 млн. У них есть время на поле, а талантливым ребятам достаётся по 10-15 минут», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Зорин рассказал о доверии со стороны тренерского штаба Станковича в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android