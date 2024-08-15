Червиченко: у «Спартака» выходит Зорин и делает игру, а рядом бегают недоразумения

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре красно-белых в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (3:0).

«Крылья» просто раскладные. В этом сезоне команда выглядит беззубой и слабой. Единственная победа была над «Факелом», который выглядит ещё хуже. Даже по игре видно, что это не те «Крылья», которые были раньше.

«Спартак» до 60-й минуты ничего особенного не показывал. Хотелось бы побольше повторов, когда Мартинс пихал нападающего «Крыльев». Почему там не было 11-метрового? Надо отметить, что Зорин хорошо вошёл в игру. Для меня проходит красной чертой, что выходит молодой парень и показывает игру, а рядом бегают недоразумения за € 11-15 млн. У них есть время на поле, а талантливым ребятам достаётся по 10-15 минут», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.