Сын Роналдиньо подписал контракт с английским «Бёрнли» — Globo

Футболист Жоау Мендеш, являющийся сыном экс-полузащитника «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо, подписал контракт с английским клубом «Бёрнли». Об этом сообщает Globo.

По данным источника, 19-летний игрок заключил контракт с «Бёрнли» до 2026 года. К «Барселоне» Мендеш присоединился в 2023 году, в прошлом сезоне он сыграл всего в девяти матчах и не отметился результативными действиями.

Роналдиньо известен своими выступлениями за «ПСЖ», каталонскую «Барселону» и «Милан». За «ПСЖ» бразилец выступал с 2001 по 2003 год, после чего перешёл в «Барселону», в которой играл до 2008 года. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны и выиграл Лигу чемпионов в 2006 году. Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча» (2005), а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 году. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира 2002 года.