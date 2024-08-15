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Актюркоглу согласился перейти в «Спартак», сумма сделки составит € 12 млн — Milliyet

Актюркоглу согласился перейти в «Спартак», сумма сделки составит € 12 млн — Milliyet
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Московский «Спартак» договорился о трансфере вингера турецкого «Галатасарая» Керема Актюркоглу. На клубном уровне сделка была согласована уже давно, а теперь и сам футболист дал своё согласие на переход в «Спартак», информирует Milliyet.

Согласно сведениям источника, сторонам удалось найти компромисс по зарплате футболиста. Актюркоглу будет получать в «Спартаке» € 3 млн. При этом сумма сделки на клубном уровне составит € 12 млн.

Ранее СМИ сообщали, что в начале переговоров футболист требовал зарплату в районе € 3-4 млн, а «Спартак» был готов платить ему лишь € 2,2-2,4 млн.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.

Напомним, красно-белые после четырёх туров Российской Премьер-Лиги занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата. Возглавляет таблицу действующий чемпион «Зенит».

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