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Силкин: пропущенный гол Кудравеца говорит, что у «Динамо» проблемы во вратарской линии

Силкин: пропущенный гол Кудравеца говорит, что у «Динамо» проблемы во вратарской линии
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Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался по итогам матча Фонбет Кубка России между бело-голубыми и «Динамо» Махачкала.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Гаджиев – 44'     1:1 Карраскаль – 54'     2:1 Гладышев – 76'    

«Пропущенный гол Кудравеца с дальнего штрафного удара лишний раз говорит, что у «Динамо» есть проблемы во вратарской линии. Лещуку не доверили в этой игре, потому что он не готов психологически. Ведь тренер не может вечно доверять, если ты раз за разом подводишь. Ему надо время, чтобы он перезагрузился. На данный момент Лунёв — это бессменный номер один, поэтому его и брали», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Кубка России между московским «Динамо» и «Динамо» Махачкала состоялся накануне. Счёт на 44-й минуте открыли гости после попадания со штрафного полузащитника Абакара Гаджиева. Хозяева восстановили равновесие на 54-й минуте благодаря голу с пенальти в исполнении Хорхе Карраскаля. Победу же столичной команде принёс точный удар 21-летнего форварда Ярослава Гладышева за 15 минут до окончания второго тайма. Благодаря этой победе команда Марцела Лички поднялась на второе место в группе А, где также играют «Спартак» и «Крылья Советов». Динамовцы имеют три очка после двух матчей. Лидируют в группе красно-белые, победившие в обоих играх с начала розыгрыша.

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