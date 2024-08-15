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Актюркоглу станет самым высокооплачиваемым футболистом «Спартака» — Milliyet

Актюркоглу станет самым высокооплачиваемым футболистом «Спартака» — Milliyet
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Московский «Спартак» согласовал детали трансфера вингера турецкого «Галатасарая» Керема Актюркоглу. Футболист будет получать в стане красно-белых € 3 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды, информирует Milliyet.

Согласно сведениям источника, помимо основной зарплаты, в контракте Актюркоглу со «Спартаком» будут предусмотрены бонусы за достижение определённых целей. Также Керем получит подписной бонус, сумма которого пока не уточняется.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.

Напомним, красно-белые после четырёх туров Российской Премьер-Лиги занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата. Возглавляет таблицу действующий чемпион «Зенит».

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