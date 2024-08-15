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Краснодар — Ахмат. Прямая трансляция
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20:30 Мск
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«Краснодар» — «Ахмат»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Краснодар» — «Ахмат»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 15 августа, в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
15 августа 2024, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» дома обыграл московский ЦСКА с минимальным счётом 1:0, а «Ахмат» на своём поле разгромил «Пари Нижний Новгород» — 4:1.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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