«Чайка» объявила о назначении Евгения Калешина на пост главного тренера команды

Бывший главный тренер «Акрона», «Алании», «Балтики» и «Кубани» Евгений Калешин возглавил песчанокопскую «Чайку». Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Футбольный клуб «Чайка» подписал контракт с Евгением Калешиным по схеме «1+1». В качестве футболиста Евгений Калешин играл за «Изумруд», «Дружбу», «Шинник», «Спартак-Нальчик», «Томь», «Крылья Советов», «Краснодар» и «Черноморец». После завершения игровой карьеры в сезоне-2014/2015 работал старшим тренером футбольного клуба «Краснодар-2». В 2015 году вошёл в тренерский штаб краснодарской «Кубани». В 2017-м занял должность главного тренера команды.

С 2019 по 2021 год работал главным тренером в калининградской «Балтике», пробившись с ней в 1/8 финала Кубка России. В сентябре 2022 года возглавил тольяттинский «Акрон», под его руководством клуб дошёл до полуфинала Пути регионов Кубка России — 2022/2023, одолев на своём пути московские клубы «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». С декабря 2023 по май 2024 года работал главным тренером во владикавказской «Алании». Добро пожаловать в Стаю, Евгений Игоревич!» — написано в заявлении «Чайки».

Напомним, ранее стало известно, что «Чайку» покинул Дмитрий Пятибратов. Российский специалист возглавил воронежский «Факел».