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Сергей Силкин: «Крылья Советов» не очень удобная команда для «Динамо»

Сергей Силкин: «Крылья Советов» не очень удобная команда для «Динамо»
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался в преддверии матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 17 августа на арене «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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П1
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«Крылья Советов» не очень удобная команда для «Динамо». Самарцы всегда были такой командой. Но любой клуб, который борется за высокие места, обязан брать очки во всех матчах», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после четырёх сыгранных туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, а «Крылья Советов» идут на 13-й строчке.

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