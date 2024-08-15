Сергей Силкин: «Крылья Советов» не очень удобная команда для «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался в преддверии матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 17 августа на арене «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Крылья Советов» не очень удобная команда для «Динамо». Самарцы всегда были такой командой. Но любой клуб, который борется за высокие места, обязан брать очки во всех матчах», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после четырёх сыгранных туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, а «Крылья Советов» идут на 13-й строчке.