Кудравец отметил сильные стороны вратаря «Динамо» Лунёва

Вратарь московского «Динамо» Андрей Кудравец высказался о сильных сторонах голкипера бело-голубых Андрея Лунёва.

— Насколько вы готовы выиграть конкуренция у Лунёва и Лещука?

— Я всё делаю для того, чтобы её выигрывать. Тренируюсь и играю на максимуме.

— Что-то полезное почерпнули из тренировок со своими динамовскими коллегами?

— Конечно. Мне нравится, как Лунёв играет ногами. Что-то у него беру в этом плане, — приводит слова Кудравеца «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, накануне состоялся матч Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Динамо» Махачкала. Счёт на 44-й минуте открыли гости после попадания со штрафного полузащитника Абакара Гаджиева. Хозяева восстановили равновесие на 54-й минуте благодаря голу с пенальти в исполнении Хорхе Карраскаля. Победу же столичной команде принёс точный удар 21-летнего форварда Ярослава Гладышева за 15 минут до окончания второго тайма. Благодаря этой победе команда Марцела Лички поднялась на второе место в группе А, где также играют «Спартак» и «Крылья Советов». Динамовцы имеют три очка после двух матчей. Лидируют в группе красно-белые, победившие в обоих играх с начала розыгрыша.