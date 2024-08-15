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Журналист L’Equipe: Головин — один из лучших в Лиге 1, он заслужил быть капитаном «Монако»

Журналист L’Equipe: Головин — один из лучших в Лиге 1, он заслужил быть капитаном «Монако»
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Журналист авторитетного французского издания L’Equipe Антуан Момон высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине. По его мнению, Головин — один из лучших футболистов чемпионата Франции и он заслужил носить капитанскую повязку монегасков.

«Головин заслужил капитанскую повязку в «Монако». Он лучший игрок в команде и, наверное, один из лучших в Лиге 1. Не знаю, является ли он лидером раздевалки, но, возможно, он стал говорить там больше, чем в предыдущие сезоны. Успехи на поле позволяют чувствовать себя бо́льшим лидером, подсказывать другим. Возможно, это и помогло стать ему капитаном», — сказал Момон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Новый сезон чемпионата Франции стартует завтра, 16 августа.

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