Червиченко: «Факел» и «Крылья» — две худшие команды по игре в РПЛ на сегодняшний день

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре воронежского «Факела» и самарских «Крыльев Советов» на старте сезона-2024/2025.
«Крылья Советов» и «Факел» — команды, которые могут бороться, чтобы остаться в РПЛ. По игре это две худшие команды в РПЛ на сегодняшний день. Даже «Динамо» из Махачкалы показывает результат, есть движение. Я не говорю уже про «Акрон» и «Химки».
Так что у них есть проблемы по набору очков на старте чемпионата. Если «Крылья» продолжат в том же духе, то будут аутсайдерами», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ. «Факел» занимает 16-е место.