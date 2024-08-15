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Валерий Непомнящий: «Спартак» по составу ни на грамм не уступает сегодняшнему «Зениту»

Валерий Непомнящий: «Спартак» по составу ни на грамм не уступает сегодняшнему «Зениту»
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Известный российский специалист Валерий Непомнящий полагает, что «Спартак» обладает составом не хуже, чем санкт-петербургский «Зенит».

«Я думаю, что «Зенит» не сможет пройти этот сезон без потери очков. Но возможно, что команда не проиграет в этом сезоне, однако будут ничьи. Потому что «Локомотив», ЦСКА и «Динамо» выйдут на свой уровень и станут серьёзным соперником для «Зенита». А «Спартак» по составу ни на грамм не уступает сегодняшнему «Зениту», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после четырёх туров нового сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на первом месте турнирной таблицы. «Спартак» занимает пятое место, отставая от сине-бело-голубых на пять очков.

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