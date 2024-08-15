Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трошечкин — о голе Дивеева «Пари НН»: как Игорь там оказался — не очень понятно

Трошечкин — о голе Дивеева «Пари НН»: как Игорь там оказался — не очень понятно
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о голе защитника ЦСКА Игоря Дивеева в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Турбо – 32'     1:1 Дивеев – 60'    

«Понятно, что он большой защитник. На стандартах особое внимание уделяется именно таким игрокам. Но он забил, скорее, с игры. И как он там оказался — не очень понятно», — сказал Трошечкин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, игра между «Пари НН» и ЦСКА состоялась накануне, 14 августа. Матч закончился со счётом 1:1 (4:2 пен.). На 32-й минуте счёт открыл «Пари Нижний Новгород»: забил нападающий Зе Турбо, которому ассистировал его коллега по амплуа Николоз Кутателадзе. На 60-й минуте счёт сравнял защитник ЦСКА Игорь Дивеев, которому ассистировал Илья Агапов. В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА. В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в финале обыграл «Балтику» со счётом 2:1.

Материалы по теме
Игрок ЦСКА Лукин прокомментировал победу в матче Кубка России с «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android