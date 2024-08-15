Трошечкин — о голе Дивеева «Пари НН»: как Игорь там оказался — не очень понятно

Футболист «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о голе защитника ЦСКА Игоря Дивеева в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Понятно, что он большой защитник. На стандартах особое внимание уделяется именно таким игрокам. Но он забил, скорее, с игры. И как он там оказался — не очень понятно», — сказал Трошечкин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, игра между «Пари НН» и ЦСКА состоялась накануне, 14 августа. Матч закончился со счётом 1:1 (4:2 пен.). На 32-й минуте счёт открыл «Пари Нижний Новгород»: забил нападающий Зе Турбо, которому ассистировал его коллега по амплуа Николоз Кутателадзе. На 60-й минуте счёт сравнял защитник ЦСКА Игорь Дивеев, которому ассистировал Илья Агапов. В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА. В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в финале обыграл «Балтику» со счётом 2:1.