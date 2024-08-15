Кучаев — о переходе Чалова в ПАОК: каждый вершит свою судьбу, он решил сделать так

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказал своё мнение по поводу перехода нападающего Фёдора Чалова из ЦСКА в ПАОК.

«Многие осудили выбор Чалова? Сколько людей, столько и мнений. Кто-то смотрит так на эту ситуацию, кто-то по-своему. У него был такой шанс, но как он смотрел на эту ситуацию — его личное мнение, его личный выбор. Можно миллион людей спросить, будет миллион мнений на этот счёт. Каждый вершит свою судьбу, он решил сделать так», — приводит слова Кучаева «РБ Спорт».

Напомним, 1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 11 млн.