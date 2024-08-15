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Валерий Непомнящий: у «Зенита» появилась психологическая уверенность

Валерий Непомнящий: у «Зенита» появилась психологическая уверенность
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Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий высказался о выступлении «Зенита» на старте сезона-2024/2025. Напомним, сине-бело-голубые выиграли все четыре первых матча в РПЛ и единолично возглавили турнирную таблицу.

«Когда «Зенит» в прошлом году начал колебаться и появилась конкуренция со стороны других клубов, то у команды не было устойчивости и уверенности в своих силах. Как только игра начала идти не по сценарию «Зенита», то они сразу начинали дёргаться и нервничать, особо себя не сдерживали бразильцы. А на данный момент у «Зенита» появилась психологическая уверенность. Поэтому она передаётся всей команде и работает как цепная реакция. Всем футболистам «Зенита» важно верить в партнёра, команду и тренерскую идею», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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