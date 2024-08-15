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Глава Дагестана высказался о поражении махачкалинского «Динамо» в матче с «Динамо» Москва

Глава Дагестана высказался о поражении махачкалинского «Динамо» в матче с «Динамо» Москва
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов прокомментировал результат матча Кубка России между махачкалинским «Динамо» и московским «Динамо». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу столичной команды.

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14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Гаджиев – 44'     1:1 Карраскаль – 54'     2:1 Гладышев – 76'    

«Я давно ждал вчерашнего матча: два «Динамо», две мои любимые команды на одном поле. „Динамо“ Москва и „Динамо“ Махачкала — названия этих двух клубов так созвучны.

Динамовское дерби — событие поистине историческое: это первый матч со времён распада СССР. Вчерашние трибуны в Москве собрали самых преданных болельщиков клуба, многие из которых искренне желали «махачкалинцам» удачи, ведь динамовский дух и динамовское братство — не просто слова.

Конечно, я болел за дагестанцев, на которых в этом матче мало кто ставил, учитывая уровень наших соперников. Но я могу ответственно и с гордостью заявить, что дагестанцы бились как орлы и выглядели очень достойно!

В данном случае цифры на табло не так важны, ведь команда и лично Абакар Гаджиев, который открыл счёт, забив первый гол в ворота легендарного клуба, доказали, что «Динамо» Махачкала никого не боится и что наши футболисты готовы сразиться с любым соперником. Они представляют сегодня дагестанский дух ничуть не меньше, чем наши борцы.

В ходе матча наши игроки проявили на поле не только энергию и волю, но высокий уровень мастерства и умение работать слаженной командой, в чём, несомненно, огромная заслуга главного тренера Хасанби Эдуардовича Биджиева.

Несмотря на цифры, для меня это была победа «Динамо» Махачкала, и я поздравляю с ней всех дагестанцев! Уверен, с таким настроем и с такой игрой все самые яркие результаты нас ещё ждут. «Динамо», вперёд!» — написал Меликов в своём телеграм-канале.

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