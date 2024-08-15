Дисквалифицированный за ставки Тонали вернётся в состав «Ньюкасла» 28 августа

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали приступит к тренировкам с основным составом «сорок» 28 августа после 10-месячной дисквалификации за ставки. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба на своём официальном сайте.

«Мы можем объявить, что Тонали вернётся в состав в среду, 28 августа, после окончания его 10-месячного запрета на участие в официальных футбольных мероприятиях. Клуб получил официальное подтверждение от Итальянской федерации футбола о том, что спортивная санкция в отношении игрока будет действовать до вторника, 27 августа, включительно», — написано в заявлении клуба.

Напомним, итальянский полузащитник получил дисквалификацию 27 октября 2023 года. К «Ньюкаслу» Сандро присоединился прошлым летом из «Милана».