Зиньковский прокомментировал победу в Кубке России над «Крыльями»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025 с «Крыльями Советов». Игра проходила в Самаре и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

«Сравнивать матчи в РПЛ и Кубке не стоит. Это кубковая игра. Рады, что выиграли. Было достаточно наших болельщиков на этой встрече с «Крыльями». Всех поздравляем! Получилась хорошая игра, обоюдоострая. Второй тайм получился с множеством атак, контратак, много моментов. Мы воспользовались своими моментами, забили и переломили ход встречи», — сказал Антон Зиньковский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.