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Зиньковский прокомментировал победу в Кубке России над «Крыльями»

Зиньковский прокомментировал победу в Кубке России над «Крыльями»
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025 с «Крыльями Советов». Игра проходила в Самаре и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 64'     0:2 Медина – 83'     0:3 Зорин – 90+3'    

«Сравнивать матчи в РПЛ и Кубке не стоит. Это кубковая игра. Рады, что выиграли. Было достаточно наших болельщиков на этой встрече с «Крыльями». Всех поздравляем! Получилась хорошая игра, обоюдоострая. Второй тайм получился с множеством атак, контратак, много моментов. Мы воспользовались своими моментами, забили и переломили ход встречи», — сказал Антон Зиньковский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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