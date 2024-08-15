Объявлены судейские назначения на матчи 6-го тура Первой лиги

Первая лига на своём официальном сайте объявила судейские назначения на матчи 6-го тура первенства.
«Ротор» — «Балтика»: Артур Федоров (Петрозаводск) – Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Александр Туркин (Астрахань), резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Сергей Змиевский (Москва);
«Торпедо» — «Нефтехимик»: Олег Соколов (Воронеж) – Александр Чекалин (Воронеж), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья – Дмитрий Крайнов (Тверь), инспектор – Василий Правило (Краснодар), делегат – Андрей Губарьков (Москва);
«КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск»: Максим Перезва (Раменское) – Алексей Ермилов (Москва), Михаил Кистанов (Энгельс), резервный судья – Павел Лысенко (Йошкар-Ола), инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат – Светлана Яшкина (Москва);
«Шинник» — «Родина»: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург) – Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), Эдуард Шарипов (Уфа), резервный судья – Игорь Капленков (Москва), инспектор – Михаил Еровенко (Краснодар), делегат – Петр Петухов (Москва);
«Арсенал» — «Алания»: Анатолий Жабченко (Краснодар) – Денис Мирошник (Ставрополь), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Юрий Матвеев (Москва), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Антон Воронцов (Москва);
«Сокол» — «Уфа»: Станислав Матвеев (Троицк) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Ян Марушко (Самара), инспектор – Сергей Пантелеев (Тула), делегат – Евгений Летин (Московская область);
«Енисей» — «Сочи»: Кирилл Силантьев (Самара) – Евгений Синянский (Ярославль), Александр Павлов (Саратов), резервный судья – Михаил Плиско (Санкт-Петербург), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Руслан Киселев (Томск);
«Урал» — «Чайка»: Игорь Панин (Дмитров) – Максим Каюмов (Москва), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Александр Маюн (Челябинск), инспектор – Алексей Монахов (Москва), делегат – Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург);
«Черноморец» — «Тюмень»: Владислав Целовальников (Астрахань) – Александр Приходько (Москва), Виктор Медведев (Москва), резервный судья – Андрей Зубов (Азов), инспектор – Андрей Бутенко (Москва), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск).