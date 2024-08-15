Шунину предложили работу в структуре московского «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что бело-голубые сделали предложение бывшему вратарю команды Антону Шунину по работе в структуре футбольного клуба и ждут от него ответа.

«Мяч на его стороне, мы ему сделали предложение, ждём от него ответа», — приводит слова Пивоварова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Шунин ведёт переговоры о продолжении карьеры в Саудовской Аравии. 1 июля московское «Динамо» объявило об уходе голкипера в связи с истечением срока действия его контракта. Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.