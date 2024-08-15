«Мастер!» Борис Игнатьев — о результативности защитника ЦСКА Игоря Дивеева

Отечественный тренер Борис Игнатьев высказался о результативности защитника ПФК ЦСКА Игоря Дивеева. Российский защитник забил в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Таким образом, Игорь Дивеев отличился в третьей игре подряд. Ранее Дивеев забил два мяча в игре 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1), а также в матче 4-го тура с «Краснодаром» (1:2). Кроме того, на счету Дивеева забитый мяч в игре 2-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

«Результативность Игоря Дивеева — это нонсенс. Такое бывает далеко не часто. Ему практически в каждой игре удаётся реализовывать свои голевые моменты. Это говорит о голевом чутье, чтобы занять определённую позицию. Этому нельзя научиться, и это идёт от внутреннего посыла. Кроме того, в таких моментах фарт — не последнее дело. Если бы забивал Месси, то тогда говорили бы, что это мастерство и тактическая выучка. А Дивеев не забивал в прошлом году, и пройдёт ещё несколько игр, и он перестанет забивать. Потому что в штрафной площади к нему будут относится по-иному.

Но при этом Дивеев показывает, что можно забивать всем, только надо иметь огромное желание и умение. Я помню, как он играл за молодёжную сборную России, где также забивал очень много. Дай бог, чтобы он в дальнейшем продолжал делать сверх того, что включено в его функциональные обязанности. Но Игорь ещё выступает в роли спасателя и голеадора. Поэтому мастер!» — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.