Самородов: Алип ничем не хуже защитников «Манчестер Юнайтед»

Футболист сборной Казахстана и новичок «Ахмата» Максим Самородов высказался о своём соотечественнике — защитнике «Зенита» Нуралы Алипе.

— Ещё один лидер сборной Казахстана — Нуралы Алип. Много писали про интерес к нему того же «Реала», «ПСЖ», «МЮ». Как думаешь, реально ему выйти на такой уровень?

— Мы с ним общались на эту тему. Он точно так же всё читал, но ничего не знает. Но я думаю, что мог бы куда-то уехать. «Зенит» всё-таки на слуху даже без еврокубков. Тут за всеми следят. Если кто-то нужен, будут следить скауты. К тому же это чемпион России шести последних лет. Почему нет? Думаю, что Нурик ничем не хуже защитников «Манчестер Юнайтед». Реально, это не лесть, я говорю искренне, — сказал Самородов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.