«Ахмат» — «Спартак» — Австрия — «Реал». Самородов составил идеальный карьерный маршрут

Футболист сборной Казахстана и новичок «Ахмата» Максим Самородов пофантазировал об идеальном варианте развития своего карьерного пути.

— «Реал» — любимая команда?

— Да!

— Чем, в какой момент он тебя зацепил?

— С детства. В том возрасте знаешь только знаменитых футболистов, которые прославлены на весь мир, которых знает каждый. И именно в «Реале» была команда только из таких игроков. Каждого знали даже бабушки с дедушками, наверное (улыбается). Так с детства и началось, до сих пор болею за «Реал».

— Есть сейчас у «сливочных» футболист, на которого хочется равняться?

— Вся атакующая линия, не могу кого-то выделить. И не могу сказать, что на кого-то равняюсь. Хочу просто сам оказаться там. Дай бог.

— Допустим, после «Ахмата» попадёшь в «Спартак», как Зайнутдинов в ЦСКА. А какой будет промежуточный этап перед клубом мечты — «Реалом»?

— Тяжело (улыбается). Пускай будет Австрия, «Зальцбург». Оттуда можно уехать в «Реал», в «Лейпциг». Топ-5 лиг уже намного ближе, — сказал Самородов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.