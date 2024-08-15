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Зиньковский — о переносе матча из Воронежа: Литвинов переживает больше всех

Зиньковский — о переносе матча из Воронежа: Литвинов переживает больше всех
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Футболист «Спартака» Антон Зиньковский высказался о переносе матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» из Воронежа в Москву.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Честно, перенос матча с «Факелом» в Москву никак не повлияет на подготовку. Долгая дорога будет потом — во втором круге. Настраивались, готовились на выезд. Получится так, что сыграем дома. Все обеспокоены ситуацией вокруг этих новостей. Будем принимать что есть. Будем готовиться к игре. Руслан Литвинов, конечно, переживает больше всех», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев объявил о переносе матча 5-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» в Москву, 13 августа. Воронежцы и красно-белые сыграют друг с другом 18 августа.

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