Генич сообщил, что Дзюба в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов»

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич сообщил, что нападающий Артём Дзюба в ближайшее время станет игроком самарских «Крыльев Советов».

«Знаю, что этот трансфер вот-вот должен состояться. Артём Дзюба, возможно, в ближайшее время пополнит самарскую команду», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, 29 мая 2024 года «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в € 2 млн.