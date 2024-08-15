Кухарчук: всё, что накопил в Премьер-Лиге, вложил в недвижимость

Полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук рассказал, куда вкладывает деньги. Футболист считает недвижимость самой правильной инвестицией.

«Считаю, что недвижимость — правильный и перспективный вариант инвестиций, причём необязательно жилая, можно и в коммерцию вкладываться. Определённая подушка безопасности у меня есть. В Первой лиге что ты особо накопишь? А я там провёл большую часть карьеры. Но всё, что накопил в Премьер-Лиге, вложил в недвижимость. Хочется ещё играть и зарабатывать», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

Напомним, Кухарчук выступает за «Ротор» с лета этого года. Ранее в своей профессиональной карьере игрока 34-летний полузащитник успел поиграть за такие клубы, как «Пари Нижний Новгород», «Торпедо», «Химки», «Томь», «Тамбов», «Балтика», «Енисей», нальчикский «Спартак», «Урал» и «Анжи».