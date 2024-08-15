КДК оштрафовал Валерия Карпина и Деяна Станковича

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 10 тысяч рублей главного тренера «Ростова» Валерия Карпина по итогам матча 4-го тура РПЛ с казанским «Рубином». На такую же сумму был оштрафован тренер «Спартака» Деян Станкович по итогам игры с «Ахматом».

«Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче с «Рубином». Первое нарушение в сезоне РПЛ. По этому матчу (между «Спартаком» и «Ахматом». — Прим. «Чемпионата») КДК РФС оштрафовал Деяна Станковича на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Для него это первый штраф в РПЛ, ранее было нарушение в Кубке», — приводит слова главы комитета Григорьянца ТАСС.

Напомним, после четырёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» располагается на пятом месте турнирной таблицы, набрав семь очков. «Ростов» занимает девятое место, в активе жёлто-синих пять очков.