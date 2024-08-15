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КДК оштрафовал «Зенит» за поведение болельщиков в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо»

КДК оштрафовал «Зенит» за поведение болельщиков в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Зенит» на 20 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за массовое скандирование болельщиками оскорбительных выражений в матче с «Динамо», — приводит слова главы комитета Григорьянца ТАСС.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Динамо» состоялся 10 августа. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0. В первом тайме команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте. Его автором стал нападающий «Зенита» Максим Глушенков. Отметим, что на 86-й минуте голкипер сине-бело-голубых Евгений Латышонок отразил удар с 11-метровой отметки. После четырёх матчей чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на второй строчке.

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