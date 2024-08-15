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Шикунов: «Спартаку» надо отдать должное, что дают время Зорину

Шикунов: «Спартаку» надо отдать должное, что дают время Зорину
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые обыграли самарские «Крылья Советов» (3:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 64'     0:2 Медина – 83'     0:3 Зорин – 90+3'    

«Для «Спартака» всё сложилось хорошо с «Крыльями». Но выводы какие-то делать по этой игре не вижу смысла, так как самарцы выглядят очень грустно. Пока команде очень тяжко.

Мартинс молодец, провёл хороший матч. Но если хотят его продать, значит, кого-то берут на его место. Не думаю, что в другом случае будут с ним расставаться. Зорин тоже неплохо выглядел. Но когда команда выигрывает и выходишь на замену, другие эмоции. Надо отдать должное «Спартаку», что дают время Зорину», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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