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Иву Угочукву: может ли «Рубин» остановить «Зенит»? Готовимся к вызову

Иву Угочукву: может ли «Рубин» остановить «Зенит»? Готовимся к вызову
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Полузащитник «Рубина» Иву Угочукву рассказал, по силам ли казанской команде остановить санкт-петербургский «Зенит».

«Может ли «Рубин» остановить «Зенит»? Мы всегда двигаемся от игры к игре, матч с «Ростовом» пройден, мы готовимся к следующим вызовам. Посмотрим, как будет развиваться игра с «Зенитом», заранее ничего нельзя сказать», — приводит слова Иву «РБ Спорт».

Напомним, в следующем матче Российской Премьер-лиги «Рубин» сыграет с махачкалинским «Динамо». После четырёх стартовых туров казанцы набрали четыре очка и располагаются на 12-м месте в турнирной таблице. «Зенит», в свою очередь, лидирует в чемпионате. Сине-бело-голубые набрали 12 очков в четырёх играх — на три больше, чем ближайшие преследователи «Динамо» и «Локомотив».

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