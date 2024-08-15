Самородов: «Зенит» не сравнить с топ-клубами Казахстана — разные финансовые возможности

Футболист сборной Казахстана и новичок «Ахмата» Максим Самородов признался, что «Зенит» тяжело сравнивать с казахстанскими топ-клубами из-за разных финансовых возможностей.

— Страны пока сравнивать не могу. Но уже после одного сыгранного матча могу сравнить чемпионаты. В России футбол намного интенсивнее, быстрее, игроки сильнее, чем в Казахстане. Физически и тактически уровень серьёзнее здесь.

— Разница в классе у лучших российских и казахстанских команд большая? Если сравнивать «Кайрат», «Астану» или «Актобе» с тем же «Зенитом».

— Конечно, уровень «Зенита» намного выше. Но тут роль играют и финансовые возможности. Сами знаете, какие они у «Зенита» (улыбается). Так что тут вообще сравнивать нельзя. Но в Казахстан тоже приезжают неплохие игроки, в том числе легионеры, — сказал Самородов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.