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Валерий Непомнящий назвал причину проблем московского «Динамо» в этом сезоне

Валерий Непомнящий назвал причину проблем московского «Динамо» в этом сезоне
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Известный российский специалист Валерий Непомнящий назвал основную причину проблем московского «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Динамо» в прошлом сезоне потеряло возможность стать чемпионами по той же причине, по которой имеет некие проблемы в этом сезоне. Мне кажется, что команде не хватает волевого начала. Если ЦСКА не хватает концентрации, то у «Динамо» вопрос психологии. У команды нет какого-то стержня, чтобы после забитого гола не пропустить в свои ворота. Как когда-то так было во времена братьев Березуцких в ЦСКА. Но при этом у «Динамо» очень хорошая и приятная команда, мне нравится, как они играют», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после четырёх туров РПЛ «Динамо» набрало девять очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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