Новичок «Ахмата» Самородов: уже знаю, что шорты в Грозном не принято носить

Футболист сборной Казахстана и новичок «Ахмата» Максим Самородов поделился впечатлениями от Грозного.

— Ты присоединился к «Ахмату» совсем недавно и почти сразу отправился в Москву на матч со «Спартаком». Грозный хоть успел посмотреть?

— Да, уже смог прогуляться. Очень понравился город: чистый, спокойный, люди добрые и отзывчивые. Меня всё устраивает.

— Чечня многим отличается от других регионов России. Отсутствие алкоголя тебя вряд ли волнует, а как насчёт запрета шорт на улице?

— Да, такое действительно есть. Когда впервые услышал, удивился. Когда летел в Грозный, уже знал об этом правиле.

Комфортно или нет — нужно ходить так. А так климатом Актобе похож на Грозный. Пока не знаю, как зимой, но говорят, что не так холодно — это всё-таки юг. А летом прям похоже, только в Грозном повыше влажность воздуха, — сказал Самородов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.