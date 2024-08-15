Тренер «Зенита» Семак прокомментировал трансфер Дркушича

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подписание защитника Ваньи Дркушича из «Сочи».

«Игрок прекрасный, я рад, что нам удалось его подписать. Что касается его игры за «Зенит», то мы посмотрим. Я думаю, этот вопрос следует адресовать руководству клуба. В ближайшее время будут определённые новости по поводу Вани. Он игрок молодой, в перспективе обязательно поможет нашей команде. Думаю, это очень хорошая сделка», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, о переходе Дркушича «Зенит» объявил 13 августа. Ранее футболист выступал за «Сочи». Контракт со словенским футболистом сине-бело-голубые заключили на пять лет. За «Сочи» Ванья играл с января 2022 года. За этот период он сыграл 66 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал два голевых паса.

В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.