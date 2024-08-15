Тарханов: Артём Дзюба поможет «Крыльям Советов» — у команды проблема с атакой

Известный отечественный тренер Александр Тарханов отреагировал на новость о том, что нападающий Артём Дзюба может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».

«Артём Дзюба поможет «Крыльям Советов», потому что находится ещё в достаточно хорошем состоянии. Тем более у самарской команды есть проблемы с атакой — плохая реализация. Там же некому забивать: Писарский уходит в «Сочи», а молодые ещё не тянут.

Что касается философии «Крыльев Советов» в развитии молодых игроков, то в команде всё равно должен быть дяденька», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 29 мая 2024 года «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в € 2 млн.