КДК РФС оштрафовал 2DROTS более чем на 500 тысяч рублей после матча Кубка России

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал медийную команду 2DROTS более чем на 500 тысяч рублей после матча Фонбет Кубка России со «Строгино» (1:0). 250 тысяч штрафа получил футболист Владислав Ослоновский за оскорбление соперника, ещё 280 тысяч— президент клуба Никита Панасюк за ненормативную лексику и неявку на заседание КДК.

«Мы рассматривали инцидент с футболистом 2DROTS Ослоновским, после матча со «Строгино» он очень оскорбительно высказался о сопернике, в его речи было слово «отбросы». Сам футболист посетил заседание, также был юрист. Он объяснил, что это было ответом на поведение игрока «Строгино». Инцидент не был зафиксирован в рапорте матча, но по новой редакции регламента КДК имеет право наказывать по материалам СМИ по нарушениям, которые не указаны в протоколе. За оскорбительное поведение в отношении соперников после матча КДК РФС решил оштрафовать Ослоновского на 250 тысяч рублей.

Никита Панасюк не посетил заседание, хотя его приглашали. Он использовал ненормативную лексику в речи перед командой перед началом матча. Он не смог посетить заседание по уважительным причинам, у юриста была доверенность представлять только клуб, а не его. Панасюка за оскорбительное поведение до матча решили оштрафовать на 250 тысяч рублей, а также на 30 тысяч рублей за неявку на заседание по уважительной причине», — приводит слова Григорьянца ТАСС.