Лепский: «Динамо» Махачкала не будет явным аутсайдером в РПЛ в этом сезоне

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский подвёл итоги матча Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо».

— Удивила такая агрессивная игра соперника?

— Нет. Мы готовились и знали, что «Динамо» будет биться с нами, добиваться результата.

— Насколько тяжело играть с таким соперникам, как «Динамо», которое голодное до побед и которому есть что доказывать?

— С соперниками из нижней части таблицы всегда непросто. Это матч и показал.

— Динамовцы не будут явными аутсайдерами РПЛ?

— Конечно, нет, — приводит слова Лепского «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, матч между московским «Динамо» и «Динамо» Махачкала состоялся накануне, 14 августа. Счёт на 44-й минуте открыли гости после попадания со штрафного полузащитника Абакара Гаджиева. Хозяева восстановили равновесие на 54-й минуте благодаря голу с пенальти в исполнении Хорхе Карраскаля. Победу же столичной команде принёс точный удар 21-летнего форварда Ярослава Гладышева за 15 минут до окончания второго тайма. Благодаря этой победе команда Марцела Лички поднялась на второе место в группе А, где также играют «Спартак» и «Крылья Советов». Динамовцы имеют три очка после двух матчей. Лидируют в группе красно-белые, победившие в обоих играх с начала розыгрыша.