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Бобёр: сомневаюсь, что Дзюба в достаточно хорошей форме, чтобы сразу помочь «Крыльям»

Бобёр: сомневаюсь, что Дзюба в достаточно хорошей форме, чтобы сразу помочь «Крыльям»
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Бывший российский футболист Антон Бобёр высказался о нападающем Артёме Дзюбе. Ранее появилась информация, что экс-форвард «Зенита» и «Локомотива» может стать игроком «Крыльев Советов».

«Крылья» ищут нападающего, но всё зависит от амбиций и формы Дзюбы. Нет сомнений, что он хороший форвард, но насколько он амбициозен и насколько хороша его форма? Есть сомнения, что сейчас Артём в достаточно хорошей форме, чтобы сразу помочь «Крыльям Советов». Руководство, думаю, все риски оценивает, принимая данное решение.

В плане опыта Дзюба точно поможет. Он лидер и сможет объединить группу молодых футболистов. Всё зависит от его амбиций и желания», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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