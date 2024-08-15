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Трошечкин: жалко, что ушёл Кухарчук, он помог бы «Пари НН»

Трошечкин: жалко, что ушёл Кухарчук, он помог бы «Пари НН»
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Футболист «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о бывшем игроке нижегородцев Илье Кухарчуке, который покинул клуб в это трансферное окно.

«Жалко, что ушёл Кухарчук. Я думаю, что Илья бы нам помог в этом чемпионате, но он принял то решение, которое посчитал нужным. Я его понимаю, футболист должен играть, а не сидеть. «Ротор» был в нём заинтересован, поэтому Кухарчук отправился в Волгоград», – приводит слова Трошечкина Metaratings.

Напомним, Кухарчук выступает за «Ротор» с лета этого года. Ранее в своей профессиональной карьере игрока 34-летний полузащитник успел поиграть за такие клубы, как «Пари Нижний Новгород», «Торпедо», «Химки», «Томь», «Тамбов», «Балтика», «Енисей», нальчикский «Спартак», «Урал» и «Анжи».

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