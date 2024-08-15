Самородов: кажется, не только Казахстан за нас болел, но и вся Россия, другие страны СНГ

Футболист сборной Казахстана и новичок грозненского «Ахмата» Максим Самородов высказался о выступлении своей национальной команды в отборе Евро-2024. По словам игрока, он ощущал поддержку не только из Казахстана, но и из России, и из других стран СНГ.

— Ощущали всенародную поддержку в сборной Казахстана в отборе чемпионата Европы — 2024?

— Конечно. Кажется, не только Казахстан за нас болел, но и вся Россия, другие страны СНГ. Заходил в социальные сети и видел, будто всё постсоветское пространство объединилось в одно целое и мы против каждой сборной бились вместе. У меня лично были такие ощущения, — сказал Максим Самородов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.