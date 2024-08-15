Кирьяков: в «Крыльях» надеются, что Дзюба не растерял кондиции и будет забивать

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о нападающем Артёме Дзюбе. Напомним, ранее появилась информация, что экс-форвард «Зенита» и «Локомотива» может стать игроком «Крыльев Советов».

«Время покажет, способен ли Артём Дзюба помочь «Крыльям Советов». Но понятно, что самарская команда нуждалась в нападающем. Старт чемпионата показал, что есть определённый дефицит на этой позиции. Поэтому в «Крыльях» надеются закрыть позицию форварда Дзюбой в надежде, что он не растерял определённых кондиций и покажет игру, будет наконечником, который будет забивать. Тем более с голами у самарцев проблемы — они по сравнению с прошлым сезоном забивают очень мало. Посмотрев на трансферный рынок, в клубе решили, что Дзюба подходит на роль нападающего команды.

Не каждый молодой игрок может соответствовать уровню команды РПЛ и тем амбициям, которые есть у клуба. Поэтому в случае с Дзюбой будет сделано исключение», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.