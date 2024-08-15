Вратарь «Динамо» Мх Волк: Бердыев — влиятельный и строгий, но очень добрый человек

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился воспоминаниями о совместной работе с Курбаном Бердыевым. По словам футболиста, Бердыев запомнился ему строгим и влиятельным человеком, который очень уверен в себе.

«После тренерства в нашей команде Бердыев был советником президента «Динамо», играл определённую роль. Сейчас он в другом клубе, сосредоточен на своей работе, рад за него.

Он запомнился достаточно строгим и очень влиятельным, уверенным в себе человеком. Одновременно с этим он невероятно добрый и отзывчивый. Не могу назвать страхом общение с ним, только огромное уважение, всегда хотелось, чтобы он был доволен», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.