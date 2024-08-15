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Экс-игрок «Пари НН» Кухарчук: Юран понимал, когда нужно пиханину устроить

Экс-игрок «Пари НН» Кухарчук: Юран понимал, когда нужно пиханину устроить
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Полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук высказался о бывшем главном тренере «Пари НН» Сергее Юране.

«Я понимаю Сергея Николаевича, мне близок такой типаж тренера. Общение с прессой — это одно, а с футболистами — совсем другое. Тренер должен быть лидером, наставником. Футболисты должны слушать и уважать его. Какую манеру общения он выбирает, это его прерогатива. Юран мог и накричать, и похвалить. Он чувствовал коллектив, понимал, когда нужно пиханину устроить, а когда расслабить коллектив», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

Напомним, Кухарчук выступает за «Ротор» с лета этого года. Ранее в своей профессиональной карьере игрока 34-летний полузащитник успел поиграть за такие клубы, как «Пари Нижний Новгород», «Торпедо», «Химки», «Томь», «Тамбов», «Балтика», «Енисей», нальчикский «Спартак», «Урал» и «Анжи».

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